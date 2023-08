Calvin Harris' Partnerin Vick zeigt ihren Verlobungsring!

Sie gewährt einen Blick auf ihren Klunker! Vergangenes Jahr hatte sich Calvin Harris (39) nach vier Jahren von Aarika Wolf getrennt. Doch kurz darauf war der DJ schon wieder vom Markt: Mit seiner neuen Partnerin Vick Hope (33) verlobte er sich auch schon nach wenigen Monaten. Da die beiden ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit halten, sah man den Verlobungsring der Moderatorin bisher nur selten – jetzt präsentiert Vick ihren Diamanten aber ganz lässig beim Shoppen!

Paparazzi lichteten die 33-Jährige am Dienstag in London ab. Auf den Fotos, die DailyMail vorliegen, läuft sie entspannt über die Straße. Ihren Verlobungsklunker versteckte sie nicht – der große Brillant funkelte gut sichtbar an ihrer linken Hand. Wie viel ihr Liebster für das Schmuckstück ausgegeben hatte, ist zwar unbekannt, doch die Größe des Diamanten lässt eine ordentliche Summe vermuten.

Und wann werden die Hochzeitsglocken bei dem Paar läuten? Laut eines Informanten soll die Trauung schon in den kommenden Monaten stattfinden. "Calvin und Vick haben ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten und veranstalten daher keine große Hochzeit, um ihre Liebe der Welt zu zeigen", erklärte der Promi-Kenner gegenüber The Sun.

Anzeige

Instagram / vicknhope Vick Hope im März 2022

Anzeige

Getty Images Vick Hope, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Calvin Harris, DJ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de