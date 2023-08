Im Pyjama: So feiert Sophie Turner den B-Day von Joe Jonas!

Er wird von allen Seiten gefeiert! 2016 lernten sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) kennen und auch lieben. Inzwischen sind das ehemalige Jonas Brothers-Mitglied und die einstige Game of Thrones-Darstellerin nicht nur Mann und Frau, sondern auch stolze Eltern von zwei Töchtern: Willa und Juli. Gestern wurde der zweifache Papa 34 Jahre alt – und zu Joes Ehrentag gratulierte Sophie ihm auf Weise!

Am Dienstag teilte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story einen süßen Schnappschuss mit ihrem Ehemann – auf dem posierten die beiden in zueinanderpassenden Schlafanzügen vor dem Spiegel. Dem niedlichen Posting fügte die Beauty zudem einen kurzen Geburtstagsgruß hinzu: "Alles Gute, mein Hübscher."

Aber auch Nick (30) und Kevin (35) feierten gestern den Ehrentag ihres Bruders. Der 35-Jährige postete ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm und Joe auf der Bühne und schrieb dazu: "Los, zeigt ihm heute etwas Liebe." Der "Love Again"-Darsteller veröffentlichte hingegen einige private Highlights mit seinem älteren Bruder im Netz. "Joe. Es ist sehr cool, dein Bruder zu sein", schwärmte er.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Kevin, Nick und Joe Jonas auf dem Walk of Fame in Hollywood im Januar 2023

