Jakub Jarecki reagiert auf Kate Merlans neue Knutschfotos

Was hat er dazu zu sagen? Jakub Jarecki (27) und Kate Merlan (36) waren einige Jahre ein Paar, doch zuletzt führten sie eine On-off-Ehe. Seit Anfang Juli ist jetzt aber endgültig Schluss. Die Reality-TV-Bekanntheit scheint auch schon nach vorne zu blicken: Kate wurde knutschend mit Patrick Fabian (36) erwischt! Zu den neuen Aufnahmen findet auch ihr Ex-Mann Jakub deutliche Worte...

Auf Instagram lässt es sich Jakub nicht nehmen, sich zu den neuen Knutschfotos seiner Ex zu äußern. In seiner Story witzelt er eindeutig: "Ich erinnere mich an einen Spruch zurück, den hat mir meine Oma damals schon beigebracht. [...] Eins dürft ihr nicht vergessen: In der Not frisst der Teufel Fliegen." Offenbar nimmt der Prominent getrennt-Teilnehmer das Ganze mit Humor.

Vor wenigen Tagen hatte sich Kate ganz ungeniert mit Patrick in der Öffentlichkeit gezeigt, wie Fotos, die Promiflash vorliegen, beweisen. In Köln hatten sie und der Berlin - Tag & Nacht-Star Zweisamkeit in einem Park genossen und küssten sich dabei auch liebevoll! Bislang äußerten sie sich dazu aber noch nicht.

Anzeige

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de