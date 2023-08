So süß gratuliert Demi Moore Tochter Rumer zum Geburtstag

Demi Moore (60) könnte nicht stolzer sein! Die Schauspielerin war bis 2000 mit Bruce Willis (68) verheiratet gewesen und hat drei Töchter mit ihm. Vor wenigen Monaten durfte ihre älteste Tochter Rumer Willis (35) ihren ersten eigenen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Ihre Tochter Louetta Isley erblickte am 18. Mai das Licht der Welt. Nun feiert die Blondine ihren ersten Geburtstag als Mama. Und deswegen widmet Demi Rumer rührende Worte im Netz!

"Mein Leben hat sich am Tag deiner Geburt verändert", schreibt die frisch gebackene Oma bei Instagram. Rumer habe viele Gefühle in ihr erweckt, die sie vorher nie gekannt habe. "Jetzt bist du hier, mein Baby, mit deinem eigenen Baby, das noch größere Bedeutung, Magie und Liebe in unser aller Leben bringt", schwärmt Demi. Dazu teilt sie zwei süße Throwback-Fotos mit ihrer Tochter und gibt ihren Fans auch einen kleinen Einblick in die Geburt ihrer Enkelin. Doch nicht nur das: Auf einem weiteren Selfie mit ihrer Tochter gewährt sie ihren Abonnenten einen Blick auf die kleine Louetta Isley.

"Oh Mama, ich liebe dich so sehr", kommentiert Rumer das Geburtstagsposting. Von Demis Worten scheint sie total ergriffen zu sein: "Zu wissen, was es bedeutet, eine Seele auf die Welt zu bringen, gibt ihm eine ganz neue Bedeutung für mich." Und offenbar hat die Geburt ihrer Tochter ihr eine neue Erkenntnis gebracht: "Ich dachte immer, das sei mein Tag, aber jetzt weiß ich, dass es schon immer unser Tag war. Alles Gute zum Geburtstag, Mama."

Instagram / demimoore Rumer Willis und Demi Moore an Rumers Kindergeburtstag

Instagram / demimoore Demi Moore und Rumer Willis mit Louetta Isley

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

