Bühnen-Unglück: Nick Jonas fiel beim Konzert in ein Loch

Das hat er wohl nicht kommen sehen! Nick Jonas (30) und seine Brüder Joe (34) und Kevin (35) feierten nach sechs Jahren Pause 2019 das Comeback ihrer Band Jonas Brothers. Seither gehören sie zu einer der berühmtesten Pop-Bands der heutigen Zeit. Seit dem 12. August sind die Geschwister wieder auf Tour und bereisen bis ins nächste Jahr jede Menge Länder. Beim vergangenen Konzert in Boston zog der Sänger sich jedoch eine Verletzung zu: Nick fiel in ein Loch auf der Bühne.

Nick war mitten bei seinem Auftritt, als er zurücktrat und in ein Loch im Boden stolperte. Er landete hart und wirkte sichtlich überrascht. In sekundenschnelle stand er aber wieder auf und lief zum hinteren Teil der Bühne, wo er seinen Auftritt fortführte. Ob sich der Ehemann von Priyanka Chopra (41) ernsthaft verletzt hat, ist noch nicht klar.

Auch Nicks Bruder Joe ist bereits ein Unfall bei einem ihrer Auftritte passiert. Er hatte sich während seiner Performance in die Hose gemacht. "Das war also vor etwa vier Jahren, es war noch frisch, aber ich konnte es mit viel Therapie verarbeiten", erinnerte sich der Sänger vor wenigen Wochen in der Radioshow "Will & Woody".

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im Jahr 2021

Getty Images Nick Jonas im Januar 2023

Getty Images Joe Jonas, Vanity Fair Oscar Party 2023

