Elternfreie Zeit bei Prinz George und Prinzessin Charlotte?

Verbringen die beiden ihre Ferien bald ohne ihre Eltern? Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (10) genießen zurzeit gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Prinz Louis (5) ihre Sommerferien auf Adelaide Cottage, dem neuen Hauptwohnsitz ihrer Eltern Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41). Doch nun könnte sich für die beiden ältesten der royalen Kinder eine spannende Chance ergeben: Denn direkt vor ihrer Haustür befindet sich ein besonderes Camp für Kinder!

Wie Hello! berichtet, findet im Windsor Great Park, in dem sich auch der Hauptsitz der Familie befindet, derzeit ein Naturforscher-Tagescamp statt: “Kommen Sie zu uns und erleben Sie eine Vielzahl von Aktivitäten, die Spaß machen und die Tierwelt erforschen. Lernen Sie bei einer Reihe von Spielen und Bastelarbeiten viel über unsere erstaunlichen und interessanten Wildtiere und wie man ihre Lebensräume schützt", heißt es auf der Website des Camps. Ob die beiden wirklich an dem Camp teilnehmen werden, ist aber nicht bekannt.

Prinz William hatte schon früher von der Leidenschaft seiner Kinder für die Natur erzählt: "Wenn ich meine Kinder sehe, sehe ich die Leidenschaft in ihren Augen und die Liebe, draußen zu sein. Sie suchen Käfer und lieben es zu beobachten, wie die Bienen den Honig produzieren. Besonders George ist wie ein eingesperrtes Tier, wenn er nicht draußen ist." Dennoch werden die Windsors vermutlich ihren Sommerurlaub mit König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) verbringen.

Getty Images Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz George und Prinz Louis beim Trooping the Colour 2023

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte im März 2022

