Sam Asghari macht die Trennung zu Britney Spears offiziell!

Jetzt ist es offiziell! Seit gestern Abend halten sich hartnäckige Gerüchte um das Liebesleben von Sam Asghari (29) und Britney Spears (41). Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden während einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Doch nun unterstellte der Fitnesstrainer der Sängerin, dass sie ihn betrogen habe. Deswegen reichte er bereits die Scheidung ein. Nun äußert sich Sam auch persönlich zu der Trennung von Britney!

"Nach sechs Jahren der Liebe und des Engagements füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden", schreibt er in seiner Instagram-Story. Dennoch würden die beiden weiterhin die Liebe und den Respekt füreinander beibehalten. "Shit happens. Um Privatsphäre zu bitten, scheint lächerlich, also werde ich einfach jeden bitten, freundlich und rücksichtsvoll zu sein", erklärt Sam weiter. Britney äußerte sich bisher nicht zur Trennung.

Laut eines Insiders ist der Sportler nicht nur der Meinung, seine Noch-Ehefrau sei ihm fremdgegangen – er erhebt sogar noch weitere Vorwürfe gegen Britney. Ein Insider erklärte TMZ, dass es zwischen Sam und Britney immer wieder zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Angeblich habe die "One More Time"-Interpretin ihm im Januar ein blaues Auge geschlagen, während er schlief.

Getty Images Sam Asghari im November 2022

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Instagram / samasghari Sam Asghari, Schauspieler

