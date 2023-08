So niedlich gratuliert Rita Ora ihrem Taika zum Geburtstag!

Rita Ora (32) ist total vernarrt in ihren Ehemann! Seit mehr als zwei Jahren geht die Musikerin mit Taika Waititi (48) durchs Leben. Ihre Liebe besiegelten die beiden auch bereits: Vergangenes Jahr traten sie in einer heimlichen Zeremonie vor den Traualtar. Wie sehr die Britin den Regisseur liebt, macht sie nun an seinem 48. Geburtstag deutlich: Rita widmet ihm einige zuckersüße Worte!

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den lustigsten und klügsten Mann, den ich je in meinem Leben getroffen habe", gratuliert die 32-Jährige ihrem Partner auf Instagram. Dazu teilt sie ein paar private Fotos von Taika und sich. "Danke, dass du mir gezeigt hast, was Liebe wirklich ist. Auf viele weitere Momente, in denen ich deine Witze klaue und sie zehn Mal lauter erzähle, damit die Leute denken, ich sei die Lustige", schreibt Rita abschließend.

Erst vor wenigen Tagen zelebrierten die beiden ihren ersten Hochzeitstag – und zur Feier des Tages gewährten sie auch erstmals einen Einblick in ihre Trauung im Netz. Die Bilder zeigen Taika und Rita beispielsweise posierend vor dem ikonischen Hollywood-Zeichen in Los Angeles oder mit einem Elvis-Imitator bei ihrer anschließenden Party.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im März 2023

Instagram / ritaora Taika Waititi und Rita Ora

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, Juni 2023

