Erster Jahrestag: Rita Ora und Taika zeigen Hochzeitsfotos

Endlich bekommen Fans Einblicke in ihre Heirat! Seit 2021 sind Rita Ora (32) und Taika Waititi (47) offiziell ein Paar. Nachdem im vergangenen Jahr erste Hochzeitsgerüchte die Runde gemacht hatten, bestätigte die Sängerin im Januar die Spekulationen. Besonders viel gaben die beiden seither aber nicht preis. Nun gibt es aber neue Details: Rita und Taika gewähren ihren Fans erstmals einen Blick in ihr Hochzeitsalbum!

Via Instagram können Supporter das Paar an ihrem wohl glücklichsten Tag im Leben bewundern. Auf den Bildern posieren die beiden total stolz und happy in kompletter Hochzeitsmontur vor dem Hollywood-Zeichen in Los Angeles. Dabei präsentiert sich die Sängerin in der Bilderreihe gleich in drei verschiedenen Looks. Sogar ein Elvis-Imitator war bei der Feier dabei.

Bereits im Vorfeld wurde viel über die Heirat der beiden spekuliert. Im Interview mit Vogue räumen sie aber mit einigen Gerüchten auf. "Es war nicht in London oder in Frankreich, wie alle berichteten", stellt Taika klar und ergänzt: "Es war in L.A., mit einer kleinen Gruppe von Freunden." Auch klärt der Regisseur über Spekulationen um den Antrag auf: "Rita hat mir den Heiratsantrag gemacht und ich habe sofort 'Ja' gesagt!"

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Backgrid / ActionPress Rita Ora und Taika Waititi im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de