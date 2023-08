Wow: So heiß posiert die neue Princess Charming im Netz!

Mit ihr könnte es bei Princess Charming richtig heiß werden! Am 1. September geht die lesbische Datingshow in die dritte Runde. Seit Mittwoch steht auch fest, um welches Herz die Kandidatinnen in diesem Jahr buhlen werden – und zwar um das von Madleen Matthias. Obwohl der Staffelauftakt erst in zwei Wochen ist, heizt die Single-Lady schon mal ordentlich ein: So hot zeigt sich Madleen im Netz!

Auf Madleens Instagram-Profil bekommen die "Princess Charming"-Fans nun schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die 23-Jährige – und der ist wirklich heiß! Auf einem ihrer Schnappschüsse posiert die Studentin total sexy für die Kamera und gewährt dabei tiefe Einblicke. Die Beauty präsentiert sich in einem knappen durchsichtigen Kleid, unter dem sie lediglich einen schwarzen String trägt. Die Bildunterschrift spricht dabei für sich: "Hochwertiger Content."

Auf der offiziellen Seite des Datingformats diskutierten bereits zahlreiche Follower in der Kommentarspalte über die neue Princess – und der Großteil der Community ist wohl ziemlich begeistert von der neuen Junggesellin. "Sympathisch, die mag ich", "Superschöne Frau" oder auch "Sie macht einen supersympathischen Eindruck", schwärmten beispielsweise drei User.

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Instagram / madleen.sappho Madleen Matthias, "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

