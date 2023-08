Christina Aguilera cruist im Rollstuhl durchs Disneyland!

Bahn frei für Christina Aguilera (42)! Die US-amerikanische Sängerin ist stolze Mutter von zwei Kindern: Während ihr Sohn Max (15) aus der damaligen Ehe mit Jordan Bratman (46) stammt, sind sie und ihr aktueller Partner Matthew Rutler (38) zudem Eltern einer Tochter namens Summer Rain (9). Viel ist über ihre beiden Sprösslinge allerdings nicht bekannt. Nun feierte Christina den 9. Geburtstag von Summer Rain – wenn auch auf die etwas andere Tour...

Laut neuen Paparazzi-Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, verbrachte die "Lady Marmalade"-Interpretin den Ehrentag ihrer Tochter an dem Traumort eines jeden Kindes – nämlich im Disneyland in Anaheim! Doch auf den Fotos fällt ein Detail besonders ins Auge: Während ihr Partner und einige geladene Freunde durch den Freizeitpark liefen, fuhr die zweifache Mama stattdessen in einem Elektromobil durch die Gegend.

Warum die Beauty im Rollstuhl saß, ist bislang noch ungewiss. Allerdings berichtete ein Insider gegenüber dem Newsportal, dass Christina angeblich eine leichte Verletzung an ihrem Knie habe. Es sei nichts Ernstes, allerdings schone sie seither ihr Bein.

Instagram / xtina Christina Aguilera mit Matthew Rutler und ihrer Tochter Summer Rain, Februar 2023

Getty Images Christina Aguilera mit ihrem Partner Matthew Rutler, April 2023

