Giftiger Drohbrief an Donald Trump: Frau muss ins Gefängnis

Beunruhigende Nachrichten für Donald Trump (77). In den vergangenen Monaten sorgte der frühere US-Präsident für mächtig Aufsehen: In diesem Jahr war Trump aufgrund verschiedener Vorwürfe bereits dreimal angeklagt worden. Vor wenigen Tagen folgte schließlich die vierte Anklage – angeblich hatte Trump 2020 versucht, seine Wahlniederlage gegen den amtieren Präsidenten Joe Biden (80) in Georgia zu manipulieren. Doch nun machen weitere Schlagzeilen die Runde: Eine Frau wollte Trump vor zwei Jahren vergiften!

Das berichtet jetzt Spiegel: Laut der Staatsanwaltschaft stellte eine 56-jährige Kanadierin im Jahr 2020 zu Hause Rizin her, was bei oraler Aufnahme tödlich sein kann. In einem Brief schickte sie das Gift daraufhin an Trump ins Weiße Haus. In dem Schreiben bezeichnete die Frau den 77-Jährigen als "hässlichen Tyrannenclown" und forderte ihn auf, "aufzugeben und [seine] Bewerbung für diese Wahl zurückzuziehen". Zudem drohte sie mit dem Gebrauch ihrer Schusswaffe.

Im September desselben Jahres wurde der Brief in einer Postsortieranlage abgefangen, bevor er das Weiße Haus erreichen konnte. Daraufhin wurde die Frau festgenommen. Nun steht das Urteil fest: Die Täterin muss für 22 Jahre ins Gefängnis. Zudem wird sie nach ihrer Entlassung des Landes verwiesen.

Getty Images Donald Trump im August 2023

Getty Images Donald Trump im Gerichtssaal, April 2023

Getty Images Donald Trump im März 2023

