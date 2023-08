Neu-Eltern Aurora Ramazzotti und Goffredo genießen Urlaub

Aurora Ramazzotti (26) und Goffredo Cerza lassen es sich richtig gut gehen! Im März durfte die Moderatorin zusammen mit ihrem Partner ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seither versorgt das Paar seine Fans immer mal wieder mit zuckersüßen Einblicken. Auch Michelle Hunziker (46) kann scheinbar gar nicht genug von ihrem kleinen Enkel bekommen! Ihren Urlaub genießen Aurora und ihr Goffredo zusammen mit dem kleinen Cesare in vollen Zügen!

Auf Instagram teilt die Neu-Mama süße Augenblicke ihres Urlaubs an der Costa Smeralda mittels einer Bilderstrecke. Unter anderem liegt sie darauf zusammen mit ihrem Partner in den Wellen am Strand, während sie ihre Gesichter liebevoll aneinanderschmiegen. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Goffredo zusammen mit seinem kleinen Nachwuchs auf einer Holzliege. Dabei drückt er Cesare einen Kuss auf den Bauch. Doch Aurora gibt noch privatere Einblicke: Auf einem Bild ist sie draußen unter einer Dusche zu sehen – und das vollkommen unbekleidet!

Auch Michelle teilt im Netz immer wieder niedliche Bilder mit ihrem kleinen Enkelsohn. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schrieb die blonde Moderatorin dankbar zu einem Foto, auf dem sie Cesare liebevoll auf dem Arm hält.

Anzeige

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Moderatorin

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti und ihrem Enkel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de