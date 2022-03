Chris Pine (41) ist wohl wieder zu haben! 2018 wurde der Star Trek-Darsteller zum ersten Mal mit Annabelle Wallis (37) gesehen. Die beiden sollen es damals langsam angehen lassen, jedoch ein verliebtes Paar sein. Ihre Beziehung halten die beiden komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt scheint es zwischen ihnen aber nicht mehr ganz so gut zu laufen: Chris und Annabelle sollen sich getrennt haben.

Das berichtete nun ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Die Schauspieler hätten "sich getrennt und sind seit Monaten nicht mehr zusammen." Zu den Gründen des Liebes-Aus' äußerte sich der anonyme Tippgeber nicht. Auch Chris und Annabelle meldeten sich dazu nicht zu Wort. In der Vergangenheit haben sie so etwas aber auch stets unkommentiert gelassen.

Der Kalifornier und die Oxforderin wurden zuletzt im August 2020 zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Damals trafen sie sich in einem Café. Veranstaltungen oder Events besuchten der Wonder Woman-Star und die 37-Jährige jedoch nie zusammen.

Chris Pine, Schauspieler

Annabelle Wallis, Schauspielerin

Chris Pine in einer Szene von "Wonder Woman 1984"

