Sie hing am Fahrrad fest: Polizei befreite Cathy Hummels

Da eilte Cathy Hummels (35) sogar die Polizei zur Hilfe! Für die Influencerin ist das Rad ihr Fortbewegungsmittel Nummer eins. Vor allem im Sommer ist sie offenbar fast ausschließlich mit ihrem pinkfarbenen Bike unterwegs. Weil sie sich dabei einst gefilmt hatte, war sie vor Jahren in die Kritik geraten. Auch jetzt wurde Cathy das Fahrrad wortwörtlich zum Verhängnis: Sie verhedderte sich mit ihrer Hose darin und musste von der Polizei befreit werden!

"Jetzt habe ich ein ziemlich großes Problem. Meine Hose hängt hier in den Speichen fest und ich kriege sie nicht raus", erzählte Cathy in ihrer Instagram-Story. Doch es fand sich offenbar schnell eine Lösung. "Die Polizei hilft mir. Ich stehe mitten in der Stadt", schrieb sie zu einem Foto, auf dem zu sehen ist, wie eine Beamtin versuchte, sie und ihre Hose von dem Fahrrad loszubekommen. Um das Kleidungsstück nicht zu zerstören, musste schließlich der Reifen abmontiert werden.

Auch wenn Cathy gerne Fahrrad fährt, möchte sie nicht auf ein Auto verzichten. "Ich ziehe derzeit innerhalb Münchens um und bin auch auf der Suche nach einem neuen Auto. Ich möchte unbedingt ein Elektroauto fahren", hatte sie im April gegenüber Exklusiv München erzählt. Sie nutze das Fahrzeug jedoch in der Regel nur für längere Strecken: "In der Stadt nehme ich die U-Bahn oder das Fahrrad oder gehe zu Fuß."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im April 2023 in Lissabon

