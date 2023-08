So verbrachten Ellen DeGeneres und Portia ihren Hochzeitstag

Was für eine schöne Überraschung! Ellen DeGeneres (65) geht schon seit 2004 mit Portia de Rossi (50) durchs Leben. Vier Jahre nach ihrem Kennenlernen hatten die Talkshow-Moderatorin und die Ex-Schauspielerin ihre Liebe besiegelt und sich im Rahmen einer großen Hochzeit das Jawort gegeben. Nun feiern die zwei auch schon ihren 15. Hochzeitstag und dafür hat sich Ellen etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie überraschte ihre Portia mit einem Ausflug!

Portia staunte nicht schlecht, als ihre Frau sie am Mittwoch mit einer Tour auf einer glamourösen Katamaran-Jacht überraschte. Paparazzi hielten den süßen Moment fest, in dem sie Ellen am Hafen in Santa Barbara um die Arme fiel und sie liebevoll küsste. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und ein paar Freunden im Schlepptau bestiegen die zwei dann das Boot, auf dem sie ihren Jahrestag ausgiebig feierten.

Im März war Portia diejenige, die ihre Frau überrascht hatte. Anlässlich ihres 50. Geburtstags hatte sie eine Zeremonie zur Erneuerung ihres Ehegelübdes geplant, die von keiner anderen als Kris Jenner (67) abgehalten worden war. Zu einem Instagram-Video der kleinen Feierlichkeit schrieb Ellen danach: "Portia, du bist mein größtes Geschenk, selbst an deinem eigenen Geburtstag."

Anzeige

GARRETT PRESS/MEGA Ellen DeGeneres und Portia de Rossi mit einem Freund im August 2023

Anzeige

GARRETT PRESS/MEGA Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im August 2023

Anzeige

Instagram / ellendegeneres Portia de Rossi und Ellen DeGeneres erneuern ihr Gelübde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de