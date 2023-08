TV-Koch Alfons Schuhbeck offiziell zum Haftantritt geladen!

Er genießt seine letzten Stunden in Freiheit. Alfons Schuhbeck (74) ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands und bewies sein kulinarisches Können auch schon in zahlreichen TV-Shows. Doch seit einigen Monaten sorgt er für Negativschlagzeilen: Weil er rund 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen hatte, wurde er zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt – und die beginnt auch schon sehr bald. Schon in wenigen Tagen muss Alfons ins Gefängnis!

Laut der Münchner Staatsanwaltschaft wurde der 74-Jährige heute offiziell zum Haftantritt geladen. Eine Sprecherin der Staatsanwalt gibt bekannt, "dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat." Das genaue Datum von Alfons Knast-Einzug ist nicht bekannt.

Anfang Juni hatte der Star-Koch noch gegen seine Gefängnisstrafe angekämpft, doch seine Revision wurde abgelehnt. Beim Urteilsspruch der Richterin hatte sich Alfons laut Bild aber einsichtig gezeigt: "Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe."

Anzeige

Tamara Bieber / action press Alfons Schuhbeck, Sternekoch

Anzeige

Getty Images Alfons Schubeck im November 2020

Anzeige

Feil, Bernd Alfons Schuhbeck im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de