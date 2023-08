Wusste Michael Oher etwa, dass er gar nicht adoptiert wurde?

Wird ihm sein eigenes Buch zum Verhängnis? Der Film The Blind Side begeisterte 2009 die ganze Welt. Die Geschichte, die hinter dem Film steckt, beruht sogar auf wahren Begebenheiten. Auch der NFL-Star Michael Oher (37) war in jungen Jahren vermeintlich von einer wohlhabenden Familie adoptiert worden. Der Sportler behauptet nun jedoch, dass alles eine Lüge sei und verklagt seine Zieheltern, die ihn ausgetrickst und ausgenutzt haben sollen. Doch offenbar hatte Michael schon immer gewusst, dass er rechtlich gesehen nie adoptiert worden war!

"Da ich bereits über 18 war und in den Augen des Staates Tennessee ein Erwachsener, wurden Sean und Leigh Anne als meine 'legalen Vormunde‘ benannt“, schreibt der Sportler selbst in seinen 2011 erschienenen Memoiren "I Beat The Odds: From Homeless To The Blind Side And Beyond". Michael fügt hinzu: "Sie erklärten mir, dies würde so ziemlich das Gleiche wie 'Adoptiveltern‘ bedeuten, aber dass die Gesetze einfach so geschrieben worden seien, um mein Alter zu berücksichtigen.“

Vor wenigen Tagen legte der 37-Jährige ein Schreiben beim Gericht des Bundesstaates Tennessee vor, wie unter anderem Spiegel berichtet. Dabei erhob Michael die Anschuldigung, dass der Film nicht der Wahrheit entspreche. In dem Dokument heißt es: "Durch die Lüge von Michaels Adoption haben sich die Co-Vormunde Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten ihres Mündels [...] bereichert."

SIPA PRESS "The Blind Side"

Getty Images Leigh Anne und Sean Tuohy, Zieheltern von Michael Oher

Getty Images Michael Oher, 2016

