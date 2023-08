Australischer Rugbystar Kyle Turner mit 31 Jahren gestorben

Ein trauriger Tag für die Sportwelt. Kyle Turner hat seine Rugby-Karriere schon in seiner Jugend begonnen und war 2011 in die professionelle Liga eingestiegen. Mit den South Sydney Rabbitohs hatte er 2014 auch einen besonderen Erfolg gefeiert: Das Team hatte sich nach 43 Jahren Titeldurststrecke den berühmten Grand-Final-Sieg holen können! Vor drei Jahren zog sich der Sportler allerdings komplett aus der Rugbywelt zurück. Nun werden erschütternde Neuigkeiten bekannt: Kyle ist überraschend gestorben.

Laut The Sun ist Kyle am Freitag in seiner Heimatstadt Coonabarabran im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Weitere Details zu den Todesumständen sind bisher allerdings nicht bekannt. In einem Statement, das dem Medium vorliegt, äußert sich auch der CEO seines ehemaligen Teams zu Kyles Ableben: "In unserem Verein wird er immer als ein Mann in Erinnerung bleiben, der den Rabbitohs eine Premiership beschert hat, aber auch als ein Mann, der sich tief mit seiner Gemeinde verbunden fühlte."

Einige von Kyles ehemaligen Team-Kollegen machen ihre Trauer auf Instagram deutlich. "Absolut tragisch. [...] Ruhe in Frieden, Big Dog" schreibt Thomas Burgess. Ex-Rabbitohs-Halfback Adam Reynolds teilt ein Foto mit dem Verstorbenen und fügte ein gebrochenes Herz hinzu.

Getty Images Kyle Turner, Rugbyspieler

