Kendall Jenner im Liebestalk: Sie kämpft für Beziehungen!

Kendall Jenner (27) gibt nicht so schnell auf. Bereits seit einigen Monaten machen Gerüchte die Runde, dass das Model mit dem Rapper Bad Bunny (29) liiert ist. Zuvor versuchte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zweimal ihr Liebesglück mit Devin Booker (26) zu finden. Und auch ihrem Ex Ben Simmons soll sie nach der Trennung wieder eine Chance gegeben haben. Aber warum kehrt die Laufstegschönheit immer wieder zu ihren Verflossenen zurück? Kendall verrät jetzt, dass sie es bevorzugt, für ihre Beziehungen zu kämpfen!

"Ich liebe wirklich intensiv und ich liebe ohne Entschuldigung. Ich mag keine Abschiede und ich werde dafür kämpfen, dass ich mich nicht verabschieden muss. Ich werde immer für Beziehungen kämpfen", erklärt die 27-Jährige im Interview mit Harper's Bazaar. Aufgeben komme für das Model nicht infrage. Doch wie ist es für sie, wenn der andere Part nicht um die Beziehung kämpft? "Manche Menschen sind nicht bereit, mir auf dieser Ebene zu begegnen. Aber das ist in Ordnung. Das ist mir lieber, als wenn ich mich einer Sache verschließe und ihr keine richtige Chance gebe", betont Kendall.

Ob sich ihre Hartnäckigkeit bei Bad Bunny lohnt, wird die Zeit zeigen. Doch ginge es nach ihrer Mutter Kris Jenner (67), wäre Kendall längst unter der Haube. In einer Folge von The Kardashians verriet das Model, dass es bereits einen Verlobungsring von der Unternehmerin geschenkt bekommen habe.

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2021

Getty Images Kendall Jenner im November 2022

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

