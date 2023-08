Mit Tanzvideo: Britney Spears äußert sich zur Scheidung

Britney Spears (41) bricht ihr Schweigen! Sechs Jahre lange waren sie und das Model Sam Asghari (29) gemeinsam durchs Leben gegangen, rund ein Jahr davon als verheiratetes Paar. Doch vor wenigen Tagen haben überraschende News die Runde gemacht: Nach 14 Monaten Ehe lässt sich Sam von der "...Baby One More Time"-Interpretin scheiden. Der Fitnesstrainer äußerte sich bereits zu der Trennung, während sich seine Ex in Schweigen hüllte – bis jetzt: Im Netz meldet sich Britney erstmals zu Wort!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 41-Jährige jetzt ein Video, in dem sie zu Janet Jacksons (57) Song "If" tanzt. Darunter schreibt sie: "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemand zusammen zu sein, also ich bin ein wenig schockiert – aber ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht." Zudem gesteht Britney, dass sie "gerne" ihre "Emotionen und Tränen zeigen würde" – doch aufgrund der Vergangenheit mit ihrem Vater Jamie (71) und der jahrelangen Vormundschaft habe die Sängerin das Gefühl, keine Schwäche zeigen zu dürfen. "Also werde ich so stark sein, wie ich kann, und mein Bestes geben! Und das tue ich eigentlich verdammt gut!", schreibt Britney abschließend.

Zu dem Grund der Trennung äußerten sich weder Britney noch Sam. Während der 29-Jährige in den Scheidungspapieren "unüberbrückbare Differenzen" angegeben haben soll, behaupten verschiedene Medien, dass Fremdgehgerüchte im Raum stehen. Angeblich soll Britney Sam mit einem Angestellten betrogen haben.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

Getty Images Britney Spears, August 2016 in New York City

