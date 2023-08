Scheidungsdrama mit Sam: Britney Spears fürchtet um Hunde

Steht nun ein Rosenkrieg bevor? Nach einigen Spekulationen wurde vor wenigen Tagen öffentlich bestätigt, dass sich Sam Asghari (29) von seiner Ehefrau Britney Spears (41) scheiden lässt – und anscheinend auf eine Menge Geld hofft. Das Model soll den Ehevertrag der beiden anfechten wollen und dabei unter anderem Ehegattenunterhalt und Anwaltskosten fordern. Doch Geld soll nicht das Einzige sein, was das Model von seiner Ex verlangt: Sam fordert, dass die gemeinsamen Hunde Porsha und Sawyer ab jetzt nur noch ihm gehören!

Wie ein Insider gegenüber Mail Online jetzt verrät, soll Britney zuversichtlich sein, dass ihr Anwaltsteam in der Lage sein wird, jeden Anspruch von Sam auf ihr Vermögen abzuwehren. "Was [Britneys und Sams] gemeinsames Eigentum angeht, wird der schwierigste Teil bei der Aufteilung des Vermögens die beiden Hunde sein", erklärt die Quelle und fügt außerdem hinzu: "Aber Sam hat Britney Porsha geschenkt und sie war diejenige, die Sawyer adoptieren wollte, als sie in Maui waren." Um ihre Fellnasen behalten zu können, sei die 41-Jährige auch bereit, ihrem Ex den Verlobungsring wieder zu geben, wie der Informant zudem preisgibt: "Sam kann den Ring haben. [...] Sie hat genug Diamanten."

Um gegen die Forderungen des 29-Jährigen vorzugehen, schaltete Britney bereits die Top-Promi-Scheidungsanwältin Laura Wasser (55) ein. Mit ihr arbeitete die "...Baby One More Time"-Interpretin bereits bei ihrer letzten Scheidung von Kevin Federline (45) zusammen.

Getty Images Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Hund Sawyer

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf einem Event

