David und Victoria Beckham turteln auf dem Fußballfeld!

Was für eine wilde Nacht für David Beckham (48)! Der ehemalige Fußballer mischt seit einigen Jahren wieder aktiv im Profisport mit. 2014 hatte er angekündigt, Miteigentümer des Vereins Inter Miami zu werden. Einige Jahre später fand dann das erste Spiel des neuen Klubs statt, der seitdem sein Glück in der Major League probiert. Und das nun mit Erfolg: Denn Inter Miami ist Meister – und David feiert den Sieg gemeinsam mit seiner Victoria (49) auf dem Fußballfeld!

Am Samstagabend konnte Davids Team den Sieg in der US-Liga absahnen. Der Brite konnte beim Schlusspfiff dann nicht mehr an sich halten und rannte glücklich auf den Rasen. Dort genoss er den besonderen Moment mit seiner Familie: Victoria und seine Kinder Harper (12) und Cruz (18) feierten mit ihm auf dem Platz. Süße Fotos zeigen die Beckhams voller Stolz mit dem Pokal. Auf einem Schnappschuss sieht man die Eheleute aber auch Arm in Arm – das Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Die Beckhams sind mächtig stolz auf den Erfolg ihres Familienoberhaupts – das machte die Designerin auch auf Instagram deutlich: "Wir könnten nicht stolzer auf dich sein, wir lieben dich so sehr!" Aber nicht nur für David war es ein besonderer Sieg: Auch Lionel Messi (36) durfte sich über den Titel freuen, nachdem er erst Anfang des Jahres nach Miami gewechselt war.

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham nach dem Sieg von Inter Miami 2023

Getty Images David und Victoria Beckham im Fußballstadion, August 2023

Getty Images Lionel Messi und David Beckham beim Sieg der Major League

