Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Vater Erich (†87)

Traurige Neuigkeiten von Guido Maria Kretschmer (58). Der Designer ist mit seinem eigenen Label schon seit Jahren erfolgreich in der deutschen Modeszene unterwegs und begeistert auch mit seiner TV-Show "Shopping Queen", die nun schon seit rund elf Jahren über die Bildschirme flimmert. Doch nun hat der Modeschöpfer eine traurige Nachricht: Guidos Vater Erich ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Das teilt der 58-Jährige nun via Instagram mit. "In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen. Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit", trauert Guido und postet dazu ein Foto, auf dem er mit Erich zu sehen ist. Der Moderator habe viel von seinem Papa gelernt. "Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat", erklärt er und fügt hinzu: "Ich werde dich so sehr vermissen, Papa."

Unter Guidos Beitrag bekunden viele Stars, Follower und Kollegen ihr Beileid. So kommentiert beispielsweise Schauspielerin Simone Thomalla (58): "Fühl dich umarmt." Ein Fan schreibt: "Mein herzliches Beileid zum Verlust deines geliebten Papas. Irgendwann werdet ihr euch wiedersehen, denn unsere Lieben gehen nur voraus, um uns irgendwann abzuholen. Bis dahin tragen wir sie in unseren Herzen."

RTL / Silas Stein Guido Maria Kretschmer, Designer

Getty Images Guido Maria Kretschmer

TVNow Guido Maria Kretschmer, Designer

