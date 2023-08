Nach Belästigungsstatement: Lizzo teilt ersten Post im Netz

Lizzo (35) ist wieder zurück. Seit ein paar Wochen stehen schwere Anschuldigungen gegen die Musikerin im Raum: Neun ehemalige Background-Tänzerinnen werfen ihr unter anderem sexuelle Belästigung, Fatshaming und Machtmissbrauch vor und gingen damit vor Gericht. Die "Truth Hurts"-Interpretin wehrte sich bereits dagegen und beteuerte ihre Unschuld in einem langen Statement. Seitdem ist es ruhig auf ihren sozialen Kanälen – bis jetzt. Lizzo teilt ein neues Video mit ihren Fans und scheint die Vorwürfe einfach wegzulächeln!

Die 35-Jährige will sich wohl nicht runterziehen lassen! In ihrem neusten Posting läuft sie in einem auffälligen blau-grünen Outfit durch die Straßen von Shibuya, einem Tokioter Bezirk, und strahlt dabei über beide Ohren. Auch für ein paar Schnappschüsse posiert sie selbstbewusst und hält ihre Finger zu einem Peace-Zeichen hoch. "From Shibuya with Love", betitelt sie den Clip, in dem im Hintergrund ein Rap-Song zu hören ist.

Trotz der schweren Beschuldigungen hält Lizzos aktuelle Tanzcrew ihrer "The Special Tour" zu ihr. "Danke Lizzo, dass du Grenzen gesprengt und den Big Grrrls und Big Boiiis [ihre Tänzer] den Weg geebnet hast, um das zu tun, was wir lieben! Du hast eine Plattform geschaffen, auf der wir unsere Leidenschaft mit einem Zweck verbinden können", schreiben sie im Netz.

