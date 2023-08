So half Miley Cyrus Dolly Parton bei ihrem neuen Album!

So sieht Unterstützung aus! Die US-amerikanische Country-Sängerin Dolly Parton (77) wurde in den 1970-er Jahren berühmt. Mit Songs wie "Jolene" und "9 to 5" gelang ihr schließlich der finale Durchbruch. Auch heute produziert sie noch große Hits. Erst kürzlich teilte sie mit, dass sie niemals in Rente gehen möchte. Doch auch ein Weltstar benötigt manchmal Hilfe. Jetzt verrät Dolly, wie sehr ihre Patentochter Miley Cyrus (30) sie unterstützt!

Dolly plauderte gegenüber TalkShopLive aus, dass sie Miley unbedingt auf ihrem neuen Album haben wollte: "Ich habe Miley angerufen und gesagt: 'Komm sofort her!' Sie hatte keine Wahl." Zusammen nahmen sie "Wrecking Ball" auf. "Ich liebe den Song und ich liebe Miley [...]", verriet sie. Miley habe ihr auch geraten, es zu wagen, ein bisschen Haut zu zeigen: "Ich bin vielleicht nicht so weit gegangen wie Miley, aber wenn ich ihren Körper gehabt hätte, hätte ich das vielleicht getan."

Generell haben die beiden Musikerinnen ein inniges Verhältnis und Miley begeistere sich für ihre Musik: "Sie ruft mich jedes Mal an, wenn sie einen neuen Song hört. Zudem helfe ihr Miley aber auch mit ihren Outfits: "Sie sucht Bilder von Outfits, schickt sie meinem Designer und sagt: "Mach das für Tante Dolly", schwärmte die Sängerin. Auch ihren Fotografen habe ihr Miley empfohlen: "Miley war wirklich eine große Hilfe", gestand Dolly.

Getty Images Dolly Parton, Country-Legende

Getty Images Miley Cyrus, März 2023

Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen

