Trotz ständiger Kritik: Olli Pocher will Ehekrise vermarkten

Er will das Geld mitnehmen! In den vergangenen Jahren hatte Oliver Pocher (45) ordentlich nach links und rechts ausgeteilt. Ständig hatte er gegen Influencer wie Anne Wünsche (31) kritisiert. Dabei warf er den Social-Media-Stars nicht selten vor, aus allem Profit schlagen zu wollen. Doch nun scheint der Komiker sich selbst ein goldenes Näschen verdienen zu wollen: Olli will die Ehekrise mit Amira (30) vermarkten!

Darüber unterhalten sich die beiden jetzt in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Die Pochers!". Amira berichtet von einer Anfrage, die die beiden bezüglich ihrer Liebeskrise bekommen hätte. "Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: 'Ja, klar – für das Geld können wir uns da reinsetzen'", regt sie sich auf. Daraus sei ein Streit entstanden. "Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen", entgegnete Olli daraufhin.

Bereits im Juni sprachen die beiden in einer Podcastfolge offen über ihre Krise. Damals berichteten sie, dass es zurzeit schwierig sei. "Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es", erklärte Amira und sprach vom "verflixten siebten Jahr." Olli sah die Sache offenbar ziemlich entspannt – denn er sei der Meinung, dass eine Ehe nicht nur aus guter Laune bestehe.

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher während eines Red-Carpet-Events

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de