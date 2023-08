Auf Luxus-Jacht: Leni Klum genießt Urlaub mit ihrem Freund!

Leni Klum (19) gönnt sich Entspannung de luxe! Aktuell gestattet sich Heidi Klums (50) Tochter eine sonnige Auszeit am Mittelmeer – allerdings nicht alleine. Mit an Bord sind ihr leiblicher Papa Flavio Briatore (73), ihr Halbbruder Nathan und ihr langjähriger Freund Aris Rachevsky. Im Rahmen der Reise waren die vier bereits an der Küste von Monaco und Cannes unterwegs. Wie sehr Leni den Urlaub mit ihrem Freund auskostet, zeigen nun neue Fotos!

Paparazzi haben die 19-Jährige jetzt erneut in ihrem luxuriösen Familienurlaub erwischt. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie das Nachwuchsmodel auf der Jacht seines Vaters die Wärme von Cannes genießt – und Lenis Freund Aris leistet ihr dabei beste Gesellschaft. Auf einem der Fotos haucht sich das Pärchen einen liebevollen Kuss zu, während es sich auf einer Liege sonnt.

Wie vernarrt die Laufstegschönheit auch nach vier Jahren Beziehung in den Eishockeyspieler ist, machte sie erst vor wenigen Tagen mit einem Instagram-Post deutlich. Darauf gibt Aris der Beauty einen dicken Schmatzer auf die Stirn, während diese seine Hand festhält.

MEGA Leni Klum und Aris Rachevsky im August 2023

MEGA Aris Rachevsky und Leni Klum in Cannes, August 2023

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im August 2023

