Katie Price' Fans sauer: Das isst sie während ihrer Diät!

Damit hat sie wohl nicht gerechnet! Das Model Katie Price (45) wurde unter anderem durch seinen Auftritt im Playboy berühmt. Zuletzt machte Katie vor allem Schlagzeilen aufgrund eines Insolvenzverfahrens gegen sie. Zudem ist sie bekannt für ihre zahlreichen Schönheits-OPs. Nachdem das Playmate nun gezeigt hatte, was es während seiner Diät an einem Tag zu sich nimmt, sind Katies Fans jedoch entsetzt!

Wie The Sun berichtet, gab Katie ihren Fans einen Einblick in ihre Diät und zeigte, was sie an einem Tag isst: Porridge, einen Wrap und Hähnchencurry. "Ein weiteres Beispiel, dass man so viele leckere Mahlzeiten und Snacks an einem Tag essen kann. All das hatte zusammen nur 755 Kalorien und hilft mir dabei im Kaloriendefizit zu bleiben [...]", verriet das Model. Dazu ergänzte sie, dass auch ihre Kinder dieses Essen lieben würden. Die empfohlene tägliche Kalorienzufuhr für Frauen liegt jedoch bei 2000 Kalorien am Tag.

Ihren Fans stößt dies sauer auf: "Katie, 800 Kalorien sind nicht mal für ein Kleinkind genug. Iss richtiges Essen und nicht sowas" und “Das ist so eine schwachsinnige Werbung für jeden, der glaubt, dass man sich zum Abnehmen mit gefährlich wenig Kalorien fast zu Tode hungern muss", sind nur wenige der negativen Kommentare im Netz. Zudem wird kritisiert, dass sie nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Kinder dazu motiviere, sich so zu ernähren.

Katie Price im Juli 2023

Katie Price im Juni 2023

Katie Price

