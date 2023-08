Königin Camilla in Trauer: Ihre erste Liebe ist verstorben

Diese Neuigkeit wird sie wohl ziemlich getroffen haben! Die vergangenen Monate waren für Königin Camilla (76) ziemlich turbulent. Nach der Krönung von König Charles III. (74) im Mai standen für das Paar etliche Termine an. Einmal durchschnaufen war da nicht drin. In all dem Trubel muss die Queen Consort nun auch noch eine traurige Nachricht verdauen: Camillas erste Liebe ist gestorben!

Vor ihren Beziehungen mit unter anderem Charles war die heute 76-Jährige das erste Mal so richtig in Kevin Burke verliebt. In jungen Jahren hatten sich die zwei auf etlichen Veranstaltungen der britischen High Society kennen- und später lieben gelernt. Der erste Freund der amtierenden Königin verstarb dann Anfang des Monats im Alter von 77 Jahren. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Schon in einigen Tagen jährt sich zum ersten Mal ein anderes trauriges Ereignis – der Tod der Queen (✝96). Zu diesem Anlass wollen die Royals der verstorbenen Monarchin besonderen Tribut zollen. Während Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) vermutlich an einer Gedenkfeier teilnehmen werden, ehrlichen Charles und Camilla die Queen "in Ruhe und im Privaten" auf Schloss Balmoral.

Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juni 2022

Königin Camilla bei einem Wimbledon-Match im Juni 2023

Königin Camilla im Juli 2023

