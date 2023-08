Erster Todestag: So zollen die Royals Queen Elizabeth Tribut

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) jährt sich schon bald zum ersten Mal. Die langjährige Monarchin Großbritanniens war am 8. September auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral friedlich eingeschlafen. Daraufhin nahmen die britische Königsfamilie und unzählige Royal-Fans im Rahmen eines großen Staatsbegräbnisses von der Regentin Abschied. In rund einem Monat steht der erste Todestag der Queen an. Aber auf welche Art und Weise werden die Royals an diesem Datum an die verstorbene Königin erinnern?

Ein Palastinsider gewährt nun gegenüber Mirror einen Einblick in die Pläne der Königsfamilie. Demnach werden Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) wohl an einer Gedenkfeier zu Ehren der Queen teilnehmen und zusätzlich einige Worte an das britische Volk richten. König Charles III. (74) und seine Camilla (76) werden der Verstorbenen angeblich hingegen "in Ruhe und im Privaten" auf Schloss Balmoral Tribut zollen.

Queen Elizabeths Enkel Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (42) werden aber angeblich kein Teil der Gedenkfeier sein. Ein weiterer Insider behauptete zumindest gegenüber The Sun, dass das in den USA lebende Paar offiziell keine Rolle spielen wird. Dennoch vermutete der Informant: "Wenn sie nicht in diese Pläne einbezogen werden, werden sie einen Weg finden, die Queen auf ihre eigene Weise zu würdigen."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Getty Images Königsgemahlin Camilla und König Charles am Brandenburger Tor 2023

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

