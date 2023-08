Wird Ex Sam noch in Britney Spears' Memoiren auftauchen?

Britney Spears (41) muss aktuell eine Menge durchmachen! Nach nur einem Jahr reichte ihr Ehemann Sam Asghari (29) vergangene Woche die Scheidung ein – die Musikerin zeigte sich davon ziemlich schockiert. Die Trennung von dem Schauspieler muss sie nun erstmal verkraften. Ein unpassender Zeitpunkt, wo doch im Oktober noch ein großer Schritt für sie ansteht: Britney wird ihre Memoiren veröffentlichen – ob Sam darin wohl noch auftauchen wird?

Im Herbst soll das Buch des Popstars mit dem Titel "The Woman in Me" erscheinen. In dem Buch blickt Britney auf ihr Leben zurück – in dem auch Sam einen Platz einnahm. Doch wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail berichtet, wird der Iraner darin keine besonders große Rolle mehr spielen: "Sam kommt in der Autobiografie vor, aber nicht sehr oft!"

Nach Bekanntwerden der Scheidung kamen zuletzt auch immer mehr Details über die kaputte Beziehung des Ex-Paares ans Licht. So soll das Model seine Frau schon zuvor lange im Stich gelassen haben. "Er verschwand einfach für Monate, um zu filmen, und sie war ganz allein", hieß es von einer Quelle.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

MEGA Sam Asghari im Januar 2023 in Calabasas

