Vor Trennung: Sam Asghari ließ Britney monatelang allein!

Ließ er sie schon vor langer Zeit im Stich? Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) hatten sich erst vor 14 Monaten im Rahmen einer opulenten Hochzeit das Jawort gegeben. Doch nun ist ihre Ehe schon wieder vorbei: Vor wenigen Tagen reichte der Schauspieler die Scheidung von der "Toxic"-Interpretin ein. Offenbar hat sich das Liebes-Aus auch schon seit einigen Monaten angebahnt. Britney soll Sam nämlich kaum noch zu Gesicht bekommen haben!

Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass der 29-Jährige schon seit einigen Monaten nicht mehr wirklich präsent im Leben seiner Frau war. "Man muss sich nur fragen: Wo war er, als Britney all ihre Instagram-Videos drehte? Er verschwand einfach für Monate, um zu filmen, und sie war ganz allein." Manchmal sei Sam einfach aufgestanden und verschwunden, ohne Britney etwas zu sagen. Der Musikerin habe das sehr zugesetzt: "Natürlich fühlte sie sich im Stich gelassen. Das würde jeder, wenn der Partner nicht so für einen sorgt, wie man es gerne hätte."

Zu den tatsächlichen Gründen der Trennung äußerten sich bislang weder Britney noch Sam. Zwar gab Sam in den Scheidungspapieren "unüberbrückbare Differenzen" an, jedoch behauptet ein Informant gegenüber The Sun, dass Britneys schwieriges Verhalten in den vergangenen Monaten zu viel für den gebürtigen Iraner gewesen sei. Sie sei angeblich launisch gewesen, habe einfach mit Sachen um sich geworfen und überall Messer versteckt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de