Wow: So viel Geld verdienten die "Harry Potter"-Darsteller!

Mit Harry Potter wurden sie weltberühmt! Rupert Grint (34), Emma Watson (33) und Daniel Radcliffe (34) erweckten die Figuren Ron Weasley, Hermine Granger und Harry Potter zum Leben. Mehr als 20 Jahre nachdem der erste Film der Reihe ins Kino gekommen war, wurde nun eine Serie angekündigt. Grund genug, sich anzuschauen, was Rupert, Emma und Daniel an den Filmen verdient haben!

Rupert verkörperte über zehn Jahre lang Ronald Weasley, Harry Potters leicht schusseligen Freund und Unterstützer. Das war bislang wohl auch seine bekannteste Rolle. Und mit ihr verdiente er zudem mächtig Geld, wie Just Jared herausfand: Für den fünften Teil der Reihe bekam er rund 3,7 Millionen Euro, für "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" Part I und II sogar jeweils 13,8 Millionen Euro!

Harrys beste Freundin, Hermine Granger, die vielleicht schlauste Schülerin, die jemals Hogwarts besucht hat, wurde von Emma verkörpert. Auch nach den Filmen spielte sie noch in einigen erfolgreichen Produktionen mit. Mit ihrer Paraderolle verdiente sie in "Harry Potter und der Orden des Phönix", dem fünften Teil der Reihe, rund 3,7 Millionen Euro und mit dem siebten und achten Teil, ebenso wie Rupert, 13,8 Millionen Euro.

Daniel spielte den Titelhelden. Auch heute ist der Schauspieler noch in vielen Filmen zu sehen. Doch verdiente er genau so viel wie seine Co-Stars? Für den ersten Film bekam er etwa 900.000 Euro. Das sah im fünften Teil der Reihe jedoch schon ganz anders aus: Damit verdiente er schon rund 12,9 Millionen Euro, also zehn Millionen Dollar mehr als Rupert und Emma! Für seine Darstellung im letzten Teil erhielt er für den ersten und für den zweiten Part jeweils 18 Millionen Euro!

Getty Images Rupert Grint, Schauspieler

Getty Images Emma Watson, 2022

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe 2011

