Kurz vor Samanthas Rückkehr: Kim Cattrall feiert Geburtstag!

Hoch soll sie leben! Die Schauspielerin Kim Cattrall (67) ist vor allem für ihre Paraderolle der Samantha Jones in Sex and the City bekannt, die sie in sechs Staffeln und zwei Kinofilmen verkörpert hatte. Für das Revival And Just Like That kehrte die Blondine als Samantha zurück – zumindest für einen kurzen Auftritt, der schon bald ausgestrahlt werden soll. Zuvor gibt es für Kim einen anderen Grund zur Freude: Sie feiert ihren 67. Geburtstag!

Auf Instagram teilt die Frohnatur Schnappschüsse, die sie an ihrem Ehrentag zeigen. Darauf posiert sie in schwarz-weißem Ringelshirt, weißen Jeans und lässigen Sneakern. Auf einem Foto hält Kim einen Teller mit Schokokuchen in den Händen, auf dem zwei Geburtstagskerzen für sie brennen. Freudig strahlt die Schauspielerin übers ganze Gesicht.

Die Nachricht von der Samantha-Rückkehr hatte Fans weltweit sehr glücklich gemacht. Serienkollegin Cynthia Nixon (57), die die Rolle der Miranda Hobbes verkörpert, hatte sich allerdings enttäuscht über den News-Leak gezeigt. Samanthas Auftritt hätte für Fans der Show eine Überraschung werden sollen – nun befürchtet die Rothaarige, die hohen Erwartungen der Zuschauer könnten eventuell nicht erfüllt werden.

