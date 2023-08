Letztes Trimester: Schwangere Roxy Horner hat starke Krämpfe

Roxy Horner (32) wird von Schmerzen geplagt. Im Mai hatten das Model und sein Partner Jack Whitehall (35) bekannt gegeben, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Paar darf sich über ein kleines Mädchen freuen. Inzwischen ist die Blondine bereits im letzten Trimester der Schwangerschaft angelangt und die Geburt steht bald bevor. Doch wie Roxy jetzt verrät, plagen sie seit Kurzem starke Krämpfe.

"Zum Glück kümmert sich meine Mama in diesem letzten Trimester um mich. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne sie getan hätte", erzählt die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story und teilt ihren Followern mit, dass sie an einer Schambeinentzündung leide. Infolge der Erkrankung habe sie mit starken Schmerzen im Beckenbereich zu kämpfen. "Ich kann es kaum erwarten, dass das kleine Mädchen da ist und ich mich nicht mehr so fühle. Es ist wirklich unerträglich zu gehen oder sich richtig zu bewegen", klärt Roxy auf.

Daher wolle sich das Model von nun an schonen. "Mir wurde gesagt, dass es das Beste sei, sich viel auszuruhen, sich einen Schwangerschaftsgürtel zuzulegen sowie ein Schwangerschaftskissen, Medikamente zu nehmen und zur Physio zu gehen", verriet Roxy zudem.

