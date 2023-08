Nach mehreren Tagen: Tori Spelling verlässt das Krankenhaus

Tori Spelling (50) ist offenbar auf dem Weg der Besserung. Die einstige Beverly Hills, 90210-Darstellerin hatte sich auf Social Media am Sonntag aus dem Krankenhausbett gemeldet. Was ihr zu schaffen machte, behielt sie für sich. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Tagen in der Klinik. Doch nun geht es mit Toris Gesundheit offenbar bergauf: Sie wurde beim Verlassen des Krankenhauses gesehen!

Bilder, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen, wie die fünffache Mutter in einem Rollstuhl aus der medizinischen Einrichtung geschoben wird. Sie wirkt erschöpft und hat ein paar blaue Flecken am Körper. Außerdem soll sie Schwierigkeiten gehabt haben, sich aufzurichten und in ihren SUV zu steigen. Tori selbst hat sich dazu bisher noch nicht zu Wort gemeldet.

Anfang des Monats hatte die Schauspielerin noch total relaxt gewirkt. Sie hatte mit ihren Kindern einen Wohnmobil-Trip unternommen und auf Instagram süße Eindrücke davon geteilt. "Solange wir einander haben", schrieb sie stolz dazu. Im Juni hatte war die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Dean McDermott (56) bekannt geworden.

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Instagram / torispelling Tori Spelling und ihr Sohn Beau im August 2023

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

