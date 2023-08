So geht es für Chryssanthi Kavazis Rolle bei GZSZ weiter!

Laura ist zurück im Kolle-Kiez – und damit auch wieder jede Menge Ärger! Anfang des Jahres hatte Chryssanthi Kavazi (34) verkündet, wegen ihrer Teilnahme bei Let's Dance, eine GZSZ-Pause einzulegen. Seit Juni steht die Schauspielerin aber wieder als Laura Lehmann für die beliebte Daily vor der Kamera. Vor wenigen Tagen flimmerte die erste Folge nach ihrem Comeback über die Fernsehbildschirme und sorgte dabei für eine große Überraschung: Laura kehrte als Blondine zurück. Doch wie geht es für Chryssanthis Rolle nun weiter?

Achtung, Spoiler!

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich herausgestellt, dass Laura nicht grundlos verschwunden ist und ihren Tod nur vorgetäuscht hatte: Man hat eine Auftragskillerin auf sie angesetzt! Dennoch überwindet sie sich zu einem Treffen mit John (Felix von Jascheroff, 40). "Ihr Plan ist es, nur kurz zu bleiben, um dann wieder auf die Flucht zu gehen", verrät Chryssanthi gegenüber RTL. Nachdem Laura sieht, wie sehr ihre Mutter Yvonne (Gisa Zach, 49) unter ihrem angeblichen Tod leidet, beschließt sie jedoch, trotz der Gefahr in Berlin zu bleiben.

Gibt es für ihre Beziehung mit John also noch eine Chance? "Ihre Liebe, die sie füreinander spüren, ist größer denn je", betont Chryssanthi in dem Interview. Doch nur wenige Tage zuvor hatte John noch mit Zoe (Lara Dandelion Seibert) geschlafen. "Ob Laura John verzeihen kann, dass er mit Zoe geschlafen hat [...], werden wir dann in den nächsten Wochen erfahren", teasert die Schauspielerin an.

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi), Sascha (Daniel Noah) und John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff) und Laura (Chryssanthi Kavazi) in einer GZSZ-Szene

Anzeige

Denkt ihr, dass Laura und Johns Beziehung noch eine Chance hat? Ja, die beiden schaffen das! Ich bin da eher kritisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de