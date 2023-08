Diese zwei konnten sich die "Ex on the Beach"-Krone holen!

Es blieb bis zum Ende spannend! In der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach ging es von Beginn an turbulent zu. Insbesondere das einstige Paar Yasin Mohamed (32) und Paulina Ljubas (26) lieferten sich viele hitzige Diskussionen und schienen sich einfach nicht vertragen zu können. Ob sie sich damit den Sieg verspielt haben? Ganz und gar nicht: Denn die zwei Streithähne wurden zu Königin und König gekürt!

Das Terrortablet hat sich für die beiden entschieden, wie Kandidaten Bella vorlas: "Prom Queen von Ex on the Beach 2023 ist Paulina!" Wie sah es bei den Männern aus? Der König des Abends und somit der gesamten Staffel ist der Ex-Freund der 26-Jährigen. Was bisher als unmöglich galt, wurde dann tatsächlich zur Wirklichkeit. "Paulina, eigentlich hassen wir uns aber scheiß drauf, vielleicht findet man ja Frieden oder?", wollte Yasin wissen. Mit einer Umarmung schienen sie dann ihre Streitigkeiten beiseitegelegt zu haben.

Auslöser für die zahlreichen Spannungen zwischen den beiden war Yasins Flirt mit Kandidatin Carina. Obwohl sie sich in der Villa gut verstanden hatten, reichte es nicht für eine Beziehung nach der Show. "Yasin hat sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet und dann war die Geschichte irgendwie zu Ende geschrieben", verriet Carina im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast".

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

