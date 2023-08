Ehe-Aus: Wird Sam von Britney Spears' Memoiren profitieren?

Das wird Sam Asghari (29) sicherlich nicht gefallen. Nach nur einem Jahr ist die Ehe zwischen Britney Spears (41) und dem Model gescheitert. Die beiden gehen fortan getrennte Wege: Erst vor wenigen Tagen reichte der 29-Jährige die Scheidung von der "Toxic"-Interpretin ein. Seitdem soll der gebürtige Iraner auf eine ordentliche Summe Geld von seiner Ex hoffen – unter anderem von deren Buch-Deal. Das kann er sich jedoch wohl abschminken: Sam wird vollends leer ausgehen!

"Britney und Sam haben einen absolut eisernen Ehevertrag. Er bekommt so gut wie nichts – es gibt keine Millionen und er wird sicherlich nicht von Britneys Buch profitieren, das ist ihr Buch", verrät eine Quelle gegenüber Page Six. Und das, obwohl die Sängerin in ihren Memoiren unter anderem auch über die Gründe für das Scheitern ihrer 14-monatigen Beziehung mit dem Schauspieler spricht.

Doch das bleibt nicht die einzige Pleite für Sam: Erst vor wenigen Tagen wurden schwere Anschuldigungen gegen den Ex der Pop-Prinzessin erhoben. Demnach soll er fremde Frauen sexuell belästigt haben, wie Ashley Franke via Instagram verriet. "Sam war einer meiner Personal Trainer [...]. Er hat [Britney] während ihrer gesamten Beziehung betrogen", schreibt sie.

Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Britney Spears, Sängerin

Sam Asghari im November 2022

