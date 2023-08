Enthüllt! Kevin Yanik und Kathi verraten das Babygeschlecht

Dürfen sich Kevin Yanik und Katharina Wagener (28) auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Vor drei Jahren hatten sich die beiden TV-Sterchnchen bei Are You The One? kennen und lieben gelernt. Schon kurze Zeit später zogen Kevin und Kathi zusammen, verlobten sich und durften ihren kleinen Sohn Lio auf der Welt begrüßen. Zwischenzeitlich kriselte es allerdings zwischen dem Rettungssanitäter und der ehemaligen Kellnerin – doch mittlerweile schweben die beiden wieder auf Wolke sieben. Im vergangenen Juli machten dann weitere süße News die Runde: Kevin und Kathi bekommen wieder ein Baby! Ob die beiden einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

