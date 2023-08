Siebtes Ehejahr ist für Sila Sahin eine Herausforderung

Sila Sahin (37) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (30) stehen vor einigen Herausforderungen. Die Schauspielerin ist seit 2015 mit dem Profifußballer verheiratet. Dieser spielte schon in diversen Vereinen – zuletzt beim SV Ried in Österreich. Bald könnte deswegen ein Umzug für die Eltern von zwei Söhnen anstehen. Gleichzeitig steht Sila nun regelmäßig für Alles was zählt vor der Kamera. Die zwei Kinder und die Jobs stellen ihre Ehe manchmal auf die Probe.

"Mit zwei Kindern und Jobs hat man kaum Zeit als Paar mehr. Wir sind im Moment hauptsächlich Eltern", gibt Sila im Interview mit Bunte zu. Da Samuel außerdem derzeit noch keinen neuen Verein gefunden hat, wisse die Familie noch nicht, wo sie bald hinziehen wird. "Eine Belastung für Sami ist die Ungewissheit, was seine Zukunft betrifft. [...] Das verflixte siebte Jahr ist wirklich eine Herausforderung für unsere Ehe", erklärt Sila weiter.

Außerdem ist eine Herausforderung für Sila, ihren Job und die Familie zu vereinen. "Es ist schwer, beruflich und als Mutter gleich gut zu sein", gesteht die einstige GZSZ-Darstellerin. Die beste Erziehung der zwei Söhne Elijah und Noah stünden für Sila und Samuel im Vordergrund: "Jede Familie muss einen Weg finden, der sich richtig anfühlt. Wichtig ist, dass die Kinder gesund und glücklich sind!"

Getty Images Sila Sahin im Januar 2023

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger, Mai 2022 in Italien

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Samuel Radlinger und ihr Sohn Noah

