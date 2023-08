Fetisch-Outfit-Gate: Krise bei Eric Sindermann und Sanja?

Wahre Liebe kennt keine Grenzen – oder etwa doch? Eric Sindermann (35) war vor einigen Tagen in einem gewagten Look bei einem Event erschienen: Der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer trug lediglich ein Harness und eine pinke Fetisch-Maske. Die Veranstalter erachteten das jedoch offenbar als unpassend und warfen ihn kurzerhand raus. Seine Freundin Sanja Alena (31) empfand seinen Auftritt ebenfalls als unangenehm – Promiflash hat nachgehakt: Wie steht es seitdem um ihre Liebe?

In einem exklusiven Interview mit Promiflash bei der Angermeier Trachtennacht lässt das Pärchen den Vorfall noch einmal Revue passieren. "Berlin ist bunt, Berlin ist offen und ich finde, es ist jetzt nicht schlimm, mit dem Outfit da zu erscheinen. Ich sage mal, so gehe ich auch feiern", verrät der 35-Jährige. Seine Freundin Sanja sieht das allerdings anders: "Als Eric da auf einmal auftauchte [...] – also es war auf jeden Fall eine totale Blamage, das war eine Katastrophe."

Aber hat das Ganze auch für eine Beziehungskrise gesorgt? Auf die Frage antwortet die 31-Jährige wage: "Gestritten haben wir auf jeden Fall viel – aber mehr wollen wir dazu jetzt noch nicht sagen." Im weiteren Gesprächsverlauf äußert sich auch Eric zur aktuellen Lage zwischen den beiden. "Den Umständen entsprechend gut. Wir sind ja heute zusammen hier", erklärt er.

Wehnert, Matthias Eric Sindermann beim AEDT-Sommerfest im August 2023

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Sanja Alena im Juli 2023

