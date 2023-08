Weiß Sylvie Meis, was in der "Love Island"-Villa abgeht?

Hat Sylvie Meis (45) den Überblick? In wenigen Wochen flimmert endlich wieder die beliebte Flirtshow Love Island über die Bildschirme. Seit 2021 führt nun schon die gebürtige Niederländerin durch das Kuppelformat und löste damit Jana Ina Zarella von dem Posten ab. Als Moderatorin der Sendung ist es selbstverständlich auch wichtig, zu wissen, was in der Villa passiert. Promiflash hakt nach: Kann Sylvie über Bildschirme etwa die ganze Zeit das Vorgehen bei "Love Island" beobachten?

"Also wenn ich möchte, kann ich natürlich jeden Tag vor den ganzen Bildschirmen sitzen, aber ich glaube, ich würde eher stören", gibt die Blondine im Interview mit Promiflash zu. Bloß diejenigen, deren Job es sei, dokumentieren alles ganz professionell. Dabei werden die Teilnehmer tatsächlich Tag und Nacht beobachtet! "Das ist auch wichtig. Wenn irgendwas passiert, muss man eingreifen können, da muss man vor Ort sein", betont Sylvie. Aber sie selbst sehe sich die Sendung ebenfalls an. "Ich bin natürlich der Number-one-Fan und ich laufe da rein und ich muss wissen, was meine Islander da so machen", erklärt die Beauty.

Den neuen Singles sei Sylvie aber noch nicht begegnet. Doch sie teasert bereits an, dass es einige spannende Konstellationen geben wird! "Zum Beispiel Geschwister. Wir haben vielleicht sogar Kinder von Prominenten dabei, Leute, die man vielleicht kennt und das macht es besonders", verrät sie.

Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Sylvie Meis im Januar 2023

Sylvie Meis im Juni 2023

