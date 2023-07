Nach bakteriellem Infekt: Madonna muss sich zurückkämpfen!

Madonna (64) ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin ihrer Familie und ihren Fans einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Sie war bewusstlos aufgefunden worden – mit einem schweren bakteriellen Infekt war die Musikerin ins Krankenhaus gebracht worden. Zwischenzeitlich sah es offenbar nicht gut aus, denn sie lag sogar auf der Intensivstation. Inzwischen ist Madonna wieder zu Hause – aber noch längst nicht wieder fit...

Wie eine Quelle gegenüber US Weekly berichtet, soll die 64-Jährige sich weiterhin in ihrem Haus ausruhen – sie sei sich bewusst, dass sie langsam machen muss. "Obwohl Madonna sich darauf freut, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können, nimmt sie ihre Genesung sehr ernst und will nichts überstürzen", berichtete der Informant. Demnach lässt die Queen of Pop es aktuell ganz ruhig angehen.

Madonnas Kinder hatten zwischenzeitlich große Angst um ihre Mutter. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt sollen ihr Kids ihr nicht mehr von der Seite weichen. Beispielsweise waren ihre Zwillinge Estere (10) und Stelle Ciccone (10) am vergangenen Wochenende in der Nähe ihres Anwesens beim Spazieren gesehen worden.

Anzeige

Getty Images Madonna im April 2012

Anzeige

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Stelle und Estere Ciccone

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Madonna bald bei ihren Fans mit einem Update melden wird? Ja, das macht sie bestimmt! Nein, vorläufig nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de