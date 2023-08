Cathy Hummels sucht sich schon ihren eigenen Grabstein aus!

Sie zeigt sich furchtlos. Seit 2020 stellt sich Cathy Hummels (35) als Moderatorin unter Beweis. Für Formate wie Kampf der Realitystars stand sie bereits etliche Male vor der Kamera. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat tritt die Brünette gerne vor die Linse. Dabei nimmt sie ihre Community auf Social Media gerne mit in ihren Alltag und erlaubt intime Einblicke in diesen – so wie auch jetzt wieder. Cathy macht sich Gedanken über den Tod: Sie hat sich sogar schon einen Grabstein ausgesucht.

"Jeder muss mal gehen. Wenn es mich trifft, dann wünsche ich mir einen rosafarbenen Grabstein. Cathylike eben", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Dazu postet sie ein Foto des passenden Gedenksteins in rosa-heller Marmorierung. Mit ihrer Aussage wird die Beauty sicherlich auch auf verdutzte Follower treffen – schließlich ist sie Mutter eines fünfjährigen Sohnes. Die Moderatorin erklärt weiter: "Ich versuche den Tod als Krönung des Lebens zu betrachten. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man sein Ding macht, sein eigenes Leben lebt, denn man hat nur eins."

Obwohl Cathy sich bereits mit dem Tod auseinandersetzt, bedeutet dies nicht, dass sie ihr Leben nicht weiterhin in vollen Zügen genießt. Mittlerweile soll das It-Girl auch wieder bereit für eine neue Liebe sein – ausgerechnet die exklusive Dating-App Raya soll ihr dabei helfen. "Modernes Dating? Bin ich jetzt auch dabei", verkündete die 35-Jährige gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels, 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de