"Lachssperma": Jennifer Aniston gesteht Beauty-Behandlung!

Was tut man nicht alles für die Schönheit? Jennifer Aniston (54) ist seit 30 Jahren als Schauspielerin erfolgreich und noch immer für ihr makelloses Aussehen bekannt. Als echte Sportskanone und Ernährungsexpertin tut sie auch einiges dafür, um in Bestform zu bleiben. Nun verrät die Powerfrau aber ein besonders skurriles Beauty-Treatment, das sie sich bereits gegönnt hat: Jennifer ließ sich im Gesicht mit Lachssperma behandeln!

Im Gespräch mit WSJ. Magazine verrät die Beauty, dass ihr ein Spezialist zur Lachsspermabehandlung geraten habe. Daraufhin habe Jennifer sich zunächst gewundert: "Ist das Ihr Ernst? Wie kommt man an das Sperma von Lachsen?" Letztendlich entschied sie sich dazu, auf den Experten zu hören, und erklärt: "Ich würde fast alles versuchen, um ein jugendliches Aussehen zu bewahren." Offenbar habe Lachssperma-DNA eine regenerierende und entzündungshemmende Wirkung auf die Haut.

Auch wenn sie den Durchblick in Beautyfragen zu haben scheint, so hat Jennifer in der Liebe wenig Glück. Ihr guter Freund Adam Sandler (56) verriet kürzlich, wie der perfekte Partner an der Seite seines "Murder Mystery"-Co-Stars sein soll: "Er sollte ein gutes Herz haben, lustig und leicht sein. Ein gewisses Maß an Weichheit tut auch nicht weh."

Getty Images Jennifer Aniston im März 2023

Getty Images Jennifer Aniston im Dezember 2021

Getty Images Adam Sandler und Jennifer Aniston bei einer Premiere in Los Angeles 2023

