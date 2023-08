Nach Abnehm-Erfolg: So viel wiegt Pietro Lombardi im Moment!

Pietro Lombardi (31) lüftet wieder mal ein Geheimnis! Der Sänger hatte mit seiner Community stets offen über sein Gewicht geredet. So verriet der DSDS-Juror beispielsweise, dass er im Frühjahr 2022 einiges zugenommen habe – 106 Kilogramm wog der zweifache Vater zu dem Zeitpunkt. Einige Monate später änderte er seine Essgewohnheiten und nahm 14 Kilogramm ab. Wie viel bringt Pietro jetzt auf die Waage?

Sein Kumpel Stefano Zarrella (32) bringt in seiner Instagram-Story Licht ins Dunkle. 95,7 Kilogramm wiegt Pietro. Der 30-Jährige nimmt es mit Humor und liefert eine Erklärung: "Das sind alles nur Muskeln." Auch Stefano traut sich und stellt sich der Waage – 89,7 Kilogramm sind es bei dem Bruder von Giovanni Zarrella (45).

Ob Pietro den Pfunden den Kampf ansagen möchte? Vor einem Jahr hatte er über sein Körpergefühl gesprochen. "Körperlich fühle ich mich ganz gut, aber ich bin wirklich noch nie in meinem Leben so dick gewesen", erklärte er in seiner Instagram-Story. Sport und gesunde Ernährung seien ihm wichtig gewesen.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

ActionPress / Revierfoto Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de