Priscilla Presley kann Lisa Maries Tod noch nicht fassen

Priscilla Presley (78) trauert um ihre Tochter. Im Januar dieses Jahres war Lisa Marie Presley (✝54) plötzlich aufgrund von Komplikationen bei einem Dünndarmverschluss gestorben. Die Schauspielerin hinterließ ihre Angehörigen und Fans in großer Trauer, darunter auch Mutter Priscilla und Tochter Riley Keough (34). Nun spricht Priscilla über ihren Tod: Sie kann es immer noch nicht fassen, dass ihre Tochter nicht mehr da ist.

Im Interview mit The Hollywood Reporter gibt die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) zu, dass sie den Tod noch nicht wahrhaben will. "Ich kann es immer noch nicht glauben. Das wünsche ich keiner Mutter", führt Priscilla aus. Weiter erinnert sie sich an den Tag, als es passiert ist und Lisa Maries Ex-Mann Danny Keough ihr mitgeteilt hat, dass etwas nicht stimme. "Ich bin sofort ins Auto gestiegen, aber sie war schon weg", führt Priscilla aus.

Lisa Maries Tod sorgte innerhalb der Familie auch für Spannungen. Der Grund: Ihr Erbe sollte einzig und allein an ihre Tochter Riley gehen. Ihre Mutter Priscilla wollte sich damit nicht zufriedengeben. Mittlerweile sind alle Streitigkeiten aber beigelegt. "Riley ist jetzt die Testamentsvollstreckerin, was natürlich richtig ist, da es sich um [Lisa Maries] Tochter handelt. Riley und ich haben ein gutes Verhältnis. Wir haben uns nie nicht gut verstanden", stellt Priscilla in dem Interview außerdem klar.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Jahr 2006

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de