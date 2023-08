Taylor Swift und Karlie Kloss verstehen sich wieder prächtig

Ihre Auseinandersetzung ist wohl Schnee von gestern! Taylor Swift (33) und Karlie Kloss (31) waren einst beste Freundinnen. Allerdings schienen die beiden sich immer mehr voneinander zu entfernen. Denn das Model und die Sängerin sah man immer seltener zusammen, bis sie sich schließlich gar nicht mehr trafen. Doch das gehört der Vergangenheit an. Denn Taylor und Karlie verstehen sich wohl wieder gut.

Ein Insider verrät RadarOnline, dass die Differenzen zwischen den beiden nicht mehr relevant seien – deshalb besuchte das Model auch ein Konzert der Sängerin. "Taylor war sehr glücklich, Karlie bei der Show zu sehen. Sie haben sogar danach geplaudert und Pläne gemacht, sich bald wiederzusehen", behauptet die Quelle. Offiziell äußerten die beiden sich allerdings noch nicht zu ihrer wiederbelebten Freundschaft.

Taylor nimmt sich trotz ihres Tourstresses Zeit für ihre Freunde. So nahm sie auch an dem Probedinner für die Hochzeit von Jack Antonoff (39) und Margaret Qualley (28) teil. Allerdings bekamen Taylors Fans davon Wind und tauchten in unmittelbarer Nähe auf. Es ging sogar so weit, dass die Polizei sich um die Menschenmenge kümmern musste.

